Domenica In, Iva Zanicchi sconvolge tutti: come si presenta in studio

Iva Zanicchi tra gli ospiti di Domenica In. La cantante si è presentata nello studio di Rai 1, in onda domenica 25 gennaio, non in formissima. Lei stessa ha confidato a Mara Venier di non stare molto bene. Nulla di grave, solo malanni di stagione. Nonostante la figlia le abbia consigliato di non cantare, l'artista ha deciso di affidarsi a una pastiglia datale dall'amico Maurizio Vandelli e intonare lo stesso i suoi successi.

"Devo dire grazie a Maurizio Vandelli, che conosco da una vita, ero un pochino afona, mi ha dato una pastiglia che, devo dire, funziona. Sono diventata afona completamente. Ma dove l'hai presa? Ti impasta tutta". E ancora, con la sua solita ironia: "Tu l'hai fatto apposta perché sei invidioso. Mi hai fatto venire anche la tosse che non avevo".