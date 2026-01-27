Malati di risparmio, il reality sui tirchi fa volare Real Time

Vi proponiamo Tele...raccomando, la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo

CHI SALE (Malati di risparmio / Real Time)

Su una cosa Carlo Marx ci aveva visto giusto: i soldi sono al centro dei meccanismi sociali e culturali e il modo in cui si maneggiano ci racconta molto delle comunità che vogliamo conoscere.

In occasione della “Giornata Internazionale dell’Educazione” anche finanziaria, Real Time ha pensato bene di mandare in onda una batteria di puntate di Malati di risparmio, docu-reality made in Usa in cui persone comuni suggeriscono come ottimizzare le (poche) risorse accumulate. Si va da chi paga (Terence, il vero divo della serie) una cena a parenti e amici con migliaia di monetine accatastate negli anni a una donna che pur di evitare i costi della lavanderia si fa la doccia con i vestiti addosso.