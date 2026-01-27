Libero logo
Anguillara
Groenlandia
Jannik Sinner
Referendum Giustizia
Hub Energia

Malati di risparmio, il reality sui tirchi fa volare Real Time

martedì 27 gennaio 2026
Malati di risparmio, il reality sui tirchi fa volare Real Time

1' di lettura

Vi proponiamo Tele...raccomando, la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo

CHI SALE (Malati di risparmio / Real Time)
Su una cosa Carlo Marx ci aveva visto giusto: i soldi sono al centro dei meccanismi sociali e culturali e il modo in cui si maneggiano ci racconta molto delle comunità che vogliamo conoscere. 

In occasione della “Giornata Internazionale dell’Educazione” anche finanziaria, Real Time ha pensato bene di mandare in onda una batteria di puntate di Malati di risparmio, docu-reality made in Usa in cui persone comuni suggeriscono come ottimizzare le (poche) risorse accumulate. Si va da chi paga (Terence, il vero divo della serie) una cena a parenti e amici con migliaia di monetine accatastate negli anni a una donna che pur di evitare i costi della lavanderia si fa la doccia con i vestiti addosso.

Striscia la Notizia, così Maria De Filippi e Roberta Bruzzone fanno volare gli ascolti

CHI SALE (Striscia la notizia) Buon avvio per Striscia la notizia che porta a casa la media di 2,8 milioni di telespetta...

Quasi una metafora transnazionale del progressivo impoverimento della classe media, tanto evocata ma spesso dimenticata nei talk. E dal punto di vista dell’audience ha funzionato: complessivamente l’hanno seguito 300mila persone dalle 6 alle 10 di mattina.

Italia 1, quando i furti fanno ascolti

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (I grandi col...
tag
malati di risparmio
real time

Tele...raccomando La clinica del pus fa il pieno di share

Casa a prima vista, l'ingrediente "magico" dietro alle cifre da sogno

Svolte Casa a prima vista, Nadia Mayer: "Lo ho vissuto in prima persona, 12 anni fa". Il giorno in cui tutto è cambiato

ti potrebbero interessare

L'Eredità, grave sospetto su francesco: "Su Kafka ha sbagliato di proposito"

L'Eredità, grave sospetto su francesco: "Su Kafka ha sbagliato di proposito"

Redazione
La Pennicanza, Fiorello stronca Gualtieri: "Topi e cinghiali"

La Pennicanza, Fiorello stronca Gualtieri: "Topi e cinghiali"

Redazione
Minneapolis, troupe Rai minacciata da agenti Ice. Fratoianni insulta Meloni: "Vigliacchi"

Minneapolis, troupe Rai minacciata da agenti Ice. Fratoianni insulta Meloni: "Vigliacchi"

Fuori dal coro, il nazi-insulto di Marco Rizzo: "Ursula Waffen!"

Fuori dal coro, il nazi-insulto di Marco Rizzo: "Ursula Waffen!"

Roberto Tortora