Affari tuoi, Daniela e l'insulto finale: "La cosa puzza"

"Sì ma fare un sorriso almeno quando dicono “buona fortuna” la concorrente no eh". I telespettatori di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1, non sembrano avere in grande simpatia Daniela, la pacchista della Liguria concorrente della puntata andata in onda mercoledì sera, in studio con il marito.

La coppietta arriva alla fine con un pacco blu da 0 euro e quello rosso da 300mila euro. I due estremi consentono al Dottore una offerta al ribasso, da 75mila euro. E Daniela, alla fine, accetta e festeggia per la bella somma portata a casa. Non sia mai: nel frattempo, infatti, si sono già scatenati i commenti degli utenti che su X seguono in tempo reale la trasmissione. Un grande classico, complottismi compresi.

"Hanno i soldi, niente cambio e sempre la stessa offerta", "La cosa puzza", "Non so nel pacco, ma in testa questa ha almeno 15 kg di capelli", "Non avrei mai pensato che questa donna sarebbe stata così impavida", "Se rifiuta, cado dal divano", "Il marito accetterebbe l'offerta", "Hanno due lavori normali, due figli e sono miei corregionali... Forza meritate soldini speremmu", "Terza sera di fila con i 300.000 euro fino alla fine, la farsa continua".