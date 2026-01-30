Dritto e rovescio, il maranza provoca e Del Debbio sbrocca: "Buffoni, a casa"

Baby-gang e microcriminalità, le grandi città sono infestate e i cittadini hanno sempre più paura. Un tema caro a Dritto e Rovescio, programma di approfondimento di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio in prima serata. E proprio il conduttore non ce la fa a star calmo quando interloquisce con alcuni ragazzi che vivono quella realtà e giustificano, in qualche modo, gli episodi violenti sempre più frequenti. In particolar modo, quando uno dei ragazzi mima un gesto di scherno dal collegamento, Del Debbio esplode: “È inutile che tu faccia il bischero a fare così, non siamo allo stadio, siamo a una cosa seria, quindi se ci vuoi stare bene, se no se devi stare a fare così vai a casa, così te lo fai anche così, capito?”.
Vedendo, poi, gli animi agitati, Del Debbio aggiunge: “Che c'ha da dire quello col cappuccio nei miei confronti, che c'ha da dire? Dica, dica”. Il ragazzo provoca e risponde: “Perché fai il preso male per due segni con le mani, cos'è successo? Ma perché è tutto inc***ato per due segni con le mani, cos'è successo?”.
Del Debbio reagisce: “Perché siamo a parlare di una roba seria e i buffoni non hanno spazio da me”. Si torna, poi, a parlare dell’ultimo episodio a Milano, che ha visto cadere un ragazzo per mano di un poliziotto dopo che questi si era visto puntare contro una pistola, scoprendo solo dopo che fosse a salve. Cruciani difende l’agente: “Non si può dettare legge, oltre che nella strada, anche alla polizia su come si fa quel mestiere lì. Quel poliziotto ha sparato, perché ha visto una pistola e uno non la porta per giocare di solito. Non è facile riconoscere una pistola a salve da una vera, il poliziotto spara perché era in pericolo con le persone che c'erano intorno. Non solo ha fatto bene, ma a mio parere è una follia che venga indagato e dovrebbe essere secondo me premiato. Non auguro la morte a nessuno, ma se uno esce con la pistola e con delle dosi di cocaina, eroina, hashish, ketamina etc., si assume il rischio del fatto che gira per il bosco di Rogoredo. Non capisco perché difendete l'indifendibile”.
"Stiamo parlando di una cosa seria e i buffoni non hanno spazio da me!"— Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) January 29, 2026
