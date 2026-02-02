Libero logo
Dritto e Rovescio, "i maranza di Cremona": ecco chi porta in studio Del Debbio

di Claudio Brigliadorilunedì 2 febbraio 2026
2' di lettura

Alla collezione di surreali, a volte grotteschi, spesso scandalosi immigrati di prima, seconda e terza generazione ospitati a Dritto e rovescio su Rete 4, Paolo Del Debbio aggiunge una gustosa new entry: i maranza di Cremona. Tre ragazzotti vestiti in maniera bizzarra, come richiede “la strada”, che sostengono con una faccia tosta che rasenta l’incoscienza tesi balzane sulla criminalità quotidiana. L’argomento però non è il costume, ma la cronaca nera: il marocchino con pistola a salve ucciso da un poliziotto a Rogoredo, Milano. L’agente ora è indagato per omicidio volontario e il caso, come ovvio, sta facendo discutere. Uno dei tre giovanissimi ospiti accusa il membro delle forze dell’ordine: «Come ha fatto lui a verificare che fosse una pistola vera? Anche mio fratello ha una pistola che ha pitturato con vernice indelebile sopra il tappo rosso, come faceva il poliziotto a riconoscerla? Il fatto che quel ragazzo non fosse italiano cambia la storia e la reazione della polizia. Ci sono quelli che non stanno bene con la testa e compiono reati. Fosse stato italiano, a parere mio, non ci sarebbe stata la stessa reazione, ma comunque non lo sapremo mai».

Del Debbio sbotta: «Non si può inanellare una serie di caz***te in questo modo, bisogna anche limitarsi, perché se le metti una dietro l’altra diventano tante e poi non le sopporto più. Se io fossi stato lì, al boschetto di Rogoredo, con un cappellino per non farmi riconoscere e una pistola, vestito strano e con una pistola puntata, il poliziotto avrebbe sparato anche a me!». Il compare del maranza, chissà perché, inizia a fare dei gesti con le mani a mo’ di scherno.

Dritto e Rovescio, rapina in diretta: tutti sotto choc

Rapina in diretta a Dritto e Rovescio, la trasmissione di Paolo Del Debbio su Rete 4. In un servizio mandato in onda ier...

E il conduttore lo travolge: «È inutile che tu faccia il bischero a fare così, non siamo allo stadio, siamo a una cosa seria, quindi se ci vuoi stare bene, se no se devi stare a fare così vai a casa, così te lo fai anche così, capito?». «Perché fai il preso male per due segni con le mani, cos'è successo?», lo sfotte il maranza incappucciato. «Perché siamo a parlare di una roba seria - taglia corto il conduttore, visibilmente irritato- e i buffoni non hanno spazio da me».

Dritto e rovescio, Del Debbio spiana il maranza: "Dopo una serie di c***te così..."

Il caso di Abderrahim Mansouri, uomo di 28 anni di origine marocchina, ucciso da un poliziotto a Rogoredo, alla periferi...
