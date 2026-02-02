Dritto e Rovescio, "i maranza di Cremona": ecco chi porta in studio Del Debbio

Alla collezione di surreali, a volte grotteschi, spesso scandalosi immigrati di prima, seconda e terza generazione ospitati a Dritto e rovescio su Rete 4, Paolo Del Debbio aggiunge una gustosa new entry: i maranza di Cremona. Tre ragazzotti vestiti in maniera bizzarra, come richiede “la strada”, che sostengono con una faccia tosta che rasenta l’incoscienza tesi balzane sulla criminalità quotidiana. L’argomento però non è il costume, ma la cronaca nera: il marocchino con pistola a salve ucciso da un poliziotto a Rogoredo, Milano. L’agente ora è indagato per omicidio volontario e il caso, come ovvio, sta facendo discutere. Uno dei tre giovanissimi ospiti accusa il membro delle forze dell’ordine: «Come ha fatto lui a verificare che fosse una pistola vera? Anche mio fratello ha una pistola che ha pitturato con vernice indelebile sopra il tappo rosso, come faceva il poliziotto a riconoscerla? Il fatto che quel ragazzo non fosse italiano cambia la storia e la reazione della polizia. Ci sono quelli che non stanno bene con la testa e compiono reati. Fosse stato italiano, a parere mio, non ci sarebbe stata la stessa reazione, ma comunque non lo sapremo mai».

Del Debbio sbotta: «Non si può inanellare una serie di caz***te in questo modo, bisogna anche limitarsi, perché se le metti una dietro l’altra diventano tante e poi non le sopporto più. Se io fossi stato lì, al boschetto di Rogoredo, con un cappellino per non farmi riconoscere e una pistola, vestito strano e con una pistola puntata, il poliziotto avrebbe sparato anche a me!». Il compare del maranza, chissà perché, inizia a fare dei gesti con le mani a mo’ di scherno.