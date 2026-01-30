Dritto e Rovescio, rapina in diretta: tutti sotto choc

Rapina in diretta a Dritto e Rovescio, la trasmissione di Paolo Del Debbio su Rete 4. In un servizio mandato in onda ieri, giovedì 29 gennaio, l'inviata del talk ferma un ragazzo che le dice che non ci sono baby gang nella zona. Peccato che pochi istanti dopo proprio lui abbia messo a segno una rapina. E il tutto è stato ripreso dalle telecamere del programma. È accaduto in zona stazione a Torino.

"Siamo arrivati in zona stazione da pochissimo quando fermiamo questo ragazzo", dice l'inviata Sara Scorpati nel servizio. "Qui ci sono le baby gang?", chiede a un ragazzo appena incontrato. Che risponde: "Non è vero". "Eppure - prosegue il racconto l'inviata - una manciata di minuti dopo, a pochi passi da noi, proprio lui su questa panchina mette a segno una rapina. Eccolo fuggire sul suo monopattino appena commesso il furto". Le telecamere nel frattempo riprendono il ragazzo derubato che cerca di raggiungere il suo rapinatore.

"Cos'è successo?", chiede l'inviata alla vittima del furto. E lui: "Mi ha rubato la collana". "Ma ti ha picchiato anche? Hai un segno in faccia, respira... Tranquillizzati, calma", cerca di confortarlo la giornalista. A quel punto arriva la polizia e una testimone racconta: "Eravamo seduti, stavamo parlando tranquillamente, piano piano si avvicina e mi chiede l'accendino con tono minaccioso e l'altro da dietro l'ha preso dal collo".