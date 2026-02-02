Libero logo
Torna Italia Shore: "Siamo il reality più pazzo della tv"

di Alessandra Menzanilunedì 2 febbraio 2026
2' di lettura

“Siamo il programma più folle della televisione”, dicono in coro i protagonisti di Italia Shore a Libero, che li ha incontrati a Milano. E in effetti gli ingredienti ci sono tutti. Nulla da invidiare ai “cugini” del Grande Fratello o dell’Isola dei famosi. Dopo il grande successo delle prime due stagioni, torna la versione italiana del popolare show di MTV, prodotta da Fremantle, con una nuova imperdibile terza stagione, disponibile dal 3 febbraio in esclusiva su Paramount+. 

Un’edizione ricca di novità, a partire dall’arrivo della scoppiettante Floriana Secondi, che si unisce al team nel ruolo di Boss di Italia Shore: a lei il compito di seguire i ragazzi, organizzando grandi party, ma anche vigilando su come si prendono cura della casa. 

Tra vecchie conoscenze e nuovi volti, i protagonisti della terza edizione, vivranno una vacanza indimenticabile in una villa mozzafiato  sulla costa laziale. Nella nuova stagione torneranno "Spadino” (Samuele), 26 anni, di Roma; Marcolino (Piermarco) 24 anni, di Anzio; Nikita, 24 anni, di Milano e Ale (Alessandro), 24 anni, di Roma.

Le new entry: Stefano, 21 anni, Lentini (SR); Eleonora, 18 anni, Torino; Eduardo, 22 anni, Napoli; Marta, 24 anni, Zagarolo (RM); Le sorelle Sara, 19 anni e Greta, di 23, Firenze. I protagonisti del docu-reality soggiorneranno in una splendida villa a Fregene, sulla costa laziale, che farà da cornice ai nuovi memorabili episodi. Un cast di personalità eccentriche e variegate, molte delle quali già protagoniste delle prime stagioni a cui si aggiungono nuovi ingressi che renderanno ancora più effervescenti le dinamiche nella villa.  Con la nuova stagione, tornano anche le Italia Shore Reactions in cui lo youtuber Tony IPants e il cast dello show commentano insieme i momenti top di ogni episodio. 

La prima puntata della terza andrà in onda su MTV (canale Sky 131, sul canale Sky Glass 122 e in streaming su NOW) il 3 febbraio alle ore 23:00.

