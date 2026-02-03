Askatasuna, le violenze di Torino spostano le curve

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Rainews24)

A cosa servano le all news lo si capisce quando succedono fatti gravi in Italia come all’estero. Sabato nel tardo pomeriggio si sono diffuse le terribili immagini del pestaggio dell’agente di Torino ma anche dell’azione terroristica dei centri sociali che hanno preso d’assalto il centro storico del capoluogo sabaudo. Rainews24 ha informato prontamente la propria platea e dai centri media si può capire come l’anarchia torinese abbia impattato. Jacopo Ricca e Manuela Gatti, in collaborazione con la TGR, erano in diretta dal luogo dei disordini; in studio Francesca Piatanesi, al touch Francesca Biagiotti per le reazioni istituzionali e politiche, a Torino; Laura Tangherlini supervisor dei vari display.

Copertura in diretta fin dalle 17.50 e poi con live nei tg di flusso fino a tutta la seconda serata. Incremento delle curve anche del 30% consolidatosi nel corso della serata con picchi sopra il 3% registrati dall’Auditel in coincidenza del video del poliziotto aggredito, pubblicato sul sito poco dopo il post del Ministro Crosetto.