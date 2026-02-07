Affari Tuoi, raptus di Herbert Ballerina: cosa fa con Martina

Herbert Ballerina e Martina Miliddi scatenati. I due si sono resi protagonisti di un passo a due, un divertente balletto a tema Grease, durante la puntata di Affari Tuoi. L'esibizione è stata condivisa anche dall'account Instagram "Affari Tuoi". Tanti i commenti arrivati sotto al filmato, dove si legge: "Stupendi trasmissione stupenda sono tutti meravigliosi li adoro", "Bravissimi", "Che bella Martina orgoglio delle ragazze italiane e perdipiu Sarda".

Intanto, Stefano De Martino si è fermato per una serata, quella del 6 febbraio. Il motivo? Il palinsesto con le Olimpiadi. Su Rai 1, dalle 19.45, è andata in onda la lunga diretta per la Cerimonia di apertura dei Giochi invernali Milano-Cortina 2026, che si è allungata fino alle 23.00, prima di consegnare il testimone a Notti Olimpiche. È stata una serata-evento che ha costretto il conduttore a fermarsi.