Libero logo
Milano-Cortina
Askatasuna
Roberto Vannacci
Referendum Giustizia
Hub Energia

Affari Tuoi, raptus di Herbert Ballerina: cosa fa con Martina

sabato 7 febbraio 2026
Affari Tuoi, raptus di Herbert Ballerina: cosa fa con Martina

1' di lettura

Herbert BallerinaMartina Miliddi scatenati. I due si sono resi protagonisti di un passo a due, un divertente balletto a tema Grease, durante la puntata di Affari Tuoi. L'esibizione è stata condivisa anche dall'account Instagram "Affari Tuoi". Tanti i commenti arrivati sotto al filmato, dove si legge: "Stupendi trasmissione stupenda sono tutti meravigliosi li adoro", "Bravissimi", "Che bella Martina orgoglio delle ragazze italiane e perdipiu Sarda".

Intanto, Stefano De Martino si è fermato per una serata, quella del 6 febbraio. Il motivo? Il palinsesto con le Olimpiadi. Su Rai 1, dalle 19.45, è andata in onda la lunga diretta per la Cerimonia di apertura dei Giochi invernali Milano-Cortina 2026, che si è allungata fino alle 23.00, prima di consegnare il testimone a Notti Olimpiche. È stata una serata-evento che ha costretto il conduttore a fermarsi. 

Affari tuoi, la foto proibita di Herbert Ballerina con Martina

Niente "tregua olimpica" nella sfida tv dell'access prime time. Su Canale 5, La ruota della fortuna di Ger...

Lo stesso conduttore di Rai 1, nell’ultima puntata, aveva già accennato all’appuntamento sportivo che mette l’Italia al centro del mondo. Una pausa previssima visto che il 7 settembre, come tutti i giorni, Affari Tuoi è tornato più carico che mai. 

tag
affari tuoi
herbert ballerina
martina miliddi

Roba forte Affari tuoi, la foto proibita di Herbert Ballerina con Martina

Affari tuoi Affari Tuoi, strage di rossi senza precedenti: De Martino sconvolto

Affari Tuoi Affari Tuoi, "Herbert mi hai spiazzato": De Martino senza parole

ti potrebbero interessare

L'Eredità, sospetti su Giada: "Chi ha in Rai"

L'Eredità, sospetti su Giada: "Chi ha in Rai"

Saviano e gli Obama "scimmioni", "Meloni in continuità": la vergogna dalla Gruber

Saviano e gli Obama "scimmioni", "Meloni in continuità": la vergogna dalla Gruber

Affari tuoi, la foto proibita di Herbert Ballerina con Martina

Affari tuoi, la foto proibita di Herbert Ballerina con Martina

4 di Sera, Giordano zittisce la Scuderi: "L'unica libertà negata"

4 di Sera, Giordano zittisce la Scuderi: "L'unica libertà negata"