Nei luoghi segreti dove nasce la musica

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo



CHI SALE (Tutti suonano Sanremo) Dallo spot itinerante Tutti cantano Sanremo, in cui centinaia di italiani nelle piazze cantano hit del Festival, è nato Tutti suonano Sanremo, un viaggio raccontato dalla voce narrante di Carlo Conti attraverso conservatori e luoghi di formazione musicale alla scoperta di giovani dediti alla loro passione. Il format, curato dalle Direzioni Comunicazione e Prime Time, venerdì in seconda serata su Rai 1 è stato visto da 1,2 milioni di spettatori con l’11.3% di share. Un bel modo di far luce su alcune istituzioni musicali sparse sul nostro territorio.

I conservatori, che in Italia sono una settantina, sono i «luoghi dove si crea musica» e danno vita con le orchestre locali e le accademie a un universo definito dallo stesso Carlo Conti «invisibile» ma che forma tantissimi talenti, spesso costretti ad andarsene all’estero. Sfilano davanti al video ragazzi da Trento a Cosenza, passando per Bari, Lucca, Parma, Pesaro, Torino e Piazza di Spagna a Roma dove il leitmotiv è Con te partirò di Bocelli. Ma sono le storie dei giovani geni a far la differenza.

