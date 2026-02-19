Affari Tuoi, Stefano De Martino 'sbotta': "Non ce n'è uno normale". Chi è il nuovo pacchista

Stefano De Martino sbotta. Accade durante la puntata di Affari Tuoi in onda su Rai 1 quando il conduttore presenta il nuovo pacchista, Mago Merlino. "Ce ne fosse uno normale qua" tuona De Martino, dopo aver accolto il nuovo pacchista della regione Toscana. Più che un rimprovero la sua sembra una battuta tanto che subito dopo dà la parola al comico ormai sua spalla: "A proposito di persone anormali, ecco Herbert". "Mando le pec, sono un peccatore", e poi ancora l’invenzione della serata: "Ho inventato l’asciuga-piedi", prosegue Herbert Ballerina che coglie la palla al balzo.

Oltre a Herbert, il programma ha accolto anche Martina Miliddi, ex di Amici. In tanti durante le puntate hanno pensato a un flirt tra la ballerina e il conduttore. Voci però sempre smentite dalla diretta interessata: "Stefano mi ha chiamata personalmente per propormi questa avventura – ha raccontato a Fanpage – Fa ridere, perché mi trovavo dall’altra parte del mondo, alle Seychelles".

E ancora: Mi ha chiesto: "Sei disponibile domani?' Così ho preso l’aereo, due giorni di viaggio e alle tre del pomeriggio ero già in studio con lui. Nessun provino: lui mi conosceva già artisticamente" La Miliddi ha chiarito sul suo rapporto con De Martino:"Con lui ho già lavorato, ho fatto il tour del suo spettacolo Meglio stasera tra teatri e piazze. È un vero gentiluomo, una persona per bene che ha saputo subito mettermi a mio agio. Ha tutta la mia stima professionale. Anche lui, come me, ha cominciato ad Amici, anche se i nostri percorsi sono stati molto diversi. E anche il suo caso è la dimostrazione che si può fare carriera a prescindere dalle critiche".