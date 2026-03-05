Affari Tuoi, "cosa sa sui pacchi": soldi, la soffiata su De Martino

“Faccio una strategia di gioco, Stefano non sa il contenuto dei pacchi, ma è giusto che sia così": il temutissimo dottore di Affari Tuoi, Pasquale Romano, lo ha detto ai microfoni di Radio Deejay riferendosi al conduttore del famoso programma di Rai 1, Stefano De Martino. Dunque, ha aggiunto che il presentatore, proprio come i telespettatori a casa, si diverte a scoprire di volta in volta il contenuto dei pacchi e allo stesso tempo cerca di capire le sue strategie e i vari bluff: "Si diverte pure lui a capire se sto ingannando, se sto bluffando. Stefano si diverte da spettatore".

"Poi cerca di fare il tifo per il concorrente, si augura che vinca il più possibile”, ha aggiunto Romano riferendosi sempre al conduttore. Da quest’anno, inoltre, è stato introdotto il pacco nero, il cui contenuto non è noto nemmeno al dottore, ma solo al notaio. De Martino, inoltre, si emozionerebbe spesso per le storie dei concorrenti. "Ha spiegato che gli è capitato di emozionarsi ‘perché i concorrenti tirano fuori le loro storie, a livello di numeri, date legate a persone care, che non ci sono più’”, ha aggiunto il dottore. Sul loro legame, infine, ha rivelato: “Il nostro rapporto poi è anche diventato amichevole. È divertente perché è familiare, e la gente questo lo percepisce”.