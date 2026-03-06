Affari tuoi, "l'avete riconosciuta?": Herbert Ballerina, clamoroso in studio

Lo hanno notato in pochi, ma chi lo ha fatto si è esaltato. Ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, è il solito Herbert Ballerina a mettere a ferro e fuoco i telespettatori su X. Colpa, anzi merito di un dettaglio del suo look, non certo casuale.

Abbandonati i panni del finto pacchista, il disturbatore per eccellenza ed ex spalla comica di Maccio Capatonda esibisce come al solito un outfit piuttosto eccentrico, sia quando entra da diva sulle note di Esibizionista di Annalisa, uno dei momenti più acclamati del programma per la musica e per le coreografie scatenate di tutto il cast, sia quando accompagna il balletto di De Martino e Martina Miliddi.

Bene, quando entra in scena con occhiali a forma di dita di una mano e bizzarra giacca bianca, c'è chi subito su X da casa scrive: "LA GIACCA DI NINO FRASSICA DE I MIGLIORI ANNI", "La giacca con tutte le annate abbinata a quell’occhiale. AIUTO", "Herbert che grida Baloo Baloo Baloo mi fa spanciare".

Non solo: virale anche il video in cui Herbert ammicca alla telecamera mentre al centro dello studio Stefano e Martina si esibiscono in un sensualissimo passo a due: "Stefano fammi volteggiare come hai fatto volteggiare Martina", scrive una telespettatrice. "ECCO MARTINA STEFANO DATECI UN PASSO A DUE SERIOOOO", aggiunge un'altra utente. E Ballerina se la ride.