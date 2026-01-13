Iran, il dramma di Nicolò di Masterchef: "Ormai da 4 giorni..."

Non nasconde la propria preoccupazione, Niccolò Califano, il 29enne ex concorrente di MasterChef. Il ragazzo di Ravenna, tra i volti più noti dell'edizione numero 13 della trasmissione culinaria, si dice in pensiero per la fidanzata iraniana. Da giorni teatro di proteste da parte della popolazione contro il regime degli ayatollah, l'Iran fa paura a Niccolò. "Da un anno ho una relazione a distanza con una ragazza iraniana, di cui preferisco non dire il nome. Non la sento da quattro giorni, precisamente dall'8 gennaio, perché è stata bloccata la connessione a internet: la mia ansia sta crescendo, continuo a sentire che muoiono persone, ho paura di vedere il suo volto tra le vittime".

I due - racconta al Corriere della Sera - si sono conosciuti "su un'app per imparare le lingue. Io volevo studiare coreano, ma non ho trovato nessuno e ho ripiegato sull'inglese. Il primo contatto che mi è apparso è stato il suo: era il 4 dicembre 2024, da allora abbiamo cominciato a chiacchierare in video tutti i giorni. La prima cosa di cui abbiamo parlato, anzi discusso, è stata la melassa di melograno. Io sostenevo fosse più buona quella libanese, lei quella iraniana". Poi l'incontro: "Ci siamo visti tre volte. Due in Turchia, a maggio e a giugno 2025, e una in Armenia a dicembre. Sono i Paesi in cui lei, con il passaporto iraniano, può andare più facilmente. Ha provato a ottenere un visto turistico per l'Italia ma glielo hanno rifiutato due volte. La prima le è stato contestato l'indirizzo del soggiorno, quello di casa mia. La seconda non c'era alcuna motivazione: la mia ragazza, allora, è andata all'ambasciata italiana di Teheran a protestare e a quel punto l'ufficiale ha spuntato una motivazione a caso. Avremmo potuto fare ricorso al Tar del Lazio, ma abbiamo deciso di evitare. L'ambasciata sostiene di rilasciare solo visti per il ricongiungimento familiare: dunque, dovremmo sposarci".