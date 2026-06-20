Garlasco, Angela Taccia rivela il calvario di mamma Sempio: "Cosa la aspetta in Psichiatria"

Dopo il tentato suicidio di Daniela Preziosi, madre di Andrea Sempio, a fare il punto sulle condizioni in cui versa la donna ci pensa Angela Taccia, uno dei legali dell'indagato nel nuovo filone d'indagine sul delitto di Garlasco. Taccia dice la sua a Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete 4, la puntata è quella di venerdì 19 giugno. L'avvocato ha dato un aggiornamento sullo stato di salute della donna, ricoverata all'ospedale di Vigevano dopo aver ingerito un'ingente quantità di farmaci. Il quadro resta delicato, anche se nelle ultime ore le condizioni della donna sono migliorate. "Purtroppo non sta bene. È uscita dalla Rianimazione, ma è ancora ricoverata all'ospedale di Vigevano, nel reparto di Psichiatria", ha spiegato la legale durante la trasmissione.

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La permanenza in ospedale, inoltre, non si concluderù a breve. Secondo quanto rivelato da Taccia, i medici intendono proseguire il monitoraggio clinico e individuare il percorso terapeutico più adeguato. "Rimarrà ricoverata almeno per una settimana", ha precisato, rimarcando la necessità di trovare una cura farmacologica che possa aiutarla a ritrovare equilibrio e serenità dopo settimane particolarmente pesanti.

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Nel corso dell'intervento, il legale di Sempio ha poi allargato il discorso al clima che da mesi circonda la famiglia del suo assistito. Un contesto che, a suo giudizio, sarebbe stato aggravato da ricostruzioni, commenti e indiscrezioni sulla sfera privata dei familiari. Taccia non ha nascosto la propria amarezza nei confronti di chi ha contribuito ad alimentare questo scenario, sostenendo che le responsabilità morali vadano ricercate altrove. "Sono loro che dovrebbero avere dei sensi di colpa e non il mio assistito", ha affermato con decisione, prendendo le difese di Andrea Sempio e della sua famiglia in uno dei momenti più difficili vissuti dall'intero nucleo familiare.