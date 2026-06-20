Trump-Meloni, Fazzolari picchia duro: "Cosa c'è davvero in gioco"

Intervenendo su Rete 4, Fazzolari ha spiegato come l'approccio del premier alle relazioni internazionali sia guidato da una visione istituzionale e non da logiche di schieramento . "Giorgia Meloni ragiona da statista e non da leader di parte", ha premesso il sottosegretario.

Secondo Fazzolari, la presidente del Consiglio ha sempre sostenuto che il rapporto tra Europa e Stati Uniti debba restare saldo indipendentemente dal colore politico dell'amministrazione in carica a Washington. Per questo motivo, ha ricordato, Meloni ha mantenuto rapporti positivi sia con Joe Biden sia con Donald Trump. "Ha detto che è assurdo immaginare che i rapporti tra Europa e Stati Uniti mutino al mutare dell’amministrazione americana". E ancora: "Aveva un ottimo rapporto anche con Biden e quindi con una guida democratica degli Stati Uniti. Così, ovviamente, ha instaurato un ottimo rapporto con Trump e con la guida repubblicana".

Per il sottosegretario, la vicenda va oltre il semplice attrito personale tra due leader. "Questa è la grande sfida e non è interrotta adesso da questo incidente". Da qui la durissima reazione italiana: "Il motivo per il quale c’è stata una reazione così forte da parte di Giorgia Meloni e dell’Italia è proprio perché è in gioco molto più delle dispute o dei rapporti personali tra due leader".