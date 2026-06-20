Trump-Meloni, Fazzolari picchia duro: "Cosa c'è davvero in gioco"

Gli insulti e le illazioni di Donald Trump, la risposta di Giorgia Meloni. Una clamorosa rottura diplomatica tra Roma e Washington. Una vicenda su cui fa il punto Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Lo fa da Nicola Porro, a 10 minuti su Rete 4.
Al centro della discussione lo scontro nato dopo le dichiarazioni del presidente Usa, che ha sostenuto di essere stato "implorato" da Meloni per ottenere una fotografia insieme. "Una cosa se la deve ricordare: io e l’Italia non imploriamo mai", ha replicato, durissima, Meloni.
Intervenendo su Rete 4, Fazzolari ha spiegato come l'approccio del premier alle relazioni internazionali sia guidato da una visione istituzionale e non da logiche di schieramento. "Giorgia Meloni ragiona da statista e non da leader di parte", ha premesso il sottosegretario.
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Secondo Fazzolari, la presidente del Consiglio ha sempre sostenuto che il rapporto tra Europa e Stati Uniti debba restare saldo indipendentemente dal colore politico dell'amministrazione in carica a Washington. Per questo motivo, ha ricordato, Meloni ha mantenuto rapporti positivi sia con Joe Biden sia con Donald Trump. "Ha detto che è assurdo immaginare che i rapporti tra Europa e Stati Uniti mutino al mutare dell’amministrazione americana". E ancora: "Aveva un ottimo rapporto anche con Biden e quindi con una guida democratica degli Stati Uniti. Così, ovviamente, ha instaurato un ottimo rapporto con Trump e con la guida repubblicana".
Per il sottosegretario, la vicenda va oltre il semplice attrito personale tra due leader. "Questa è la grande sfida e non è interrotta adesso da questo incidente". Da qui la durissima reazione italiana: "Il motivo per il quale c’è stata una reazione così forte da parte di Giorgia Meloni e dell’Italia è proprio perché è in gioco molto più delle dispute o dei rapporti personali tra due leader".
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Fazzolari ha infine respinto l'etichetta di "filoamericana" spesso attribuita alla premier. "La definizione di filoamericani non mi sembra azzeccatissima". Piuttosto, ha spiegato, Meloni può essere definita "una patriota occidentale", convinta che l'unità tra Europa, Nord America e le democrazie che condividono gli stessi valori sia decisiva per affrontare le grandi sfide globali. "Non scegliamo noi i leader degli altri Paesi occidentali, non scegliamo noi chi governa in Francia, in Germania o negli Stati Uniti, ma con tutte queste nazioni facciamo l’impossibile per avere buoni rapporti".