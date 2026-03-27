Affari Tuoi, "non parte la musica" poi l'urlo dal pubblico: caos in studio

Caos ad Affari Tuoi, dove nella puntata di venerdì 27 marzo a giocare è Domenico del Molise. Oltre alla sua simpatia, ad attirare l'attenzione è sempre Herbert Ballerina. Il comico, da tempo spalla di Stefano De Martino, presenta la sua solita invenzione. Questa volta è il filtro per non apparire nelle foto di gruppo, ossia un cono da mettere in testa. Quanto basta a scatenare una donna del pubblico che urla "sei un genio". E il conduttore di Rai 1, stupito: "Guarda, c'è qualcuno che urla e dice che 'sei un genio'".

Poco prima un altro colpo di scena: la musica che accompagna Herbert nella sua invenzione, non parte. "Non c'è la musica - dice il comico -, non parte". E la replica con cui De Martino liquida il tutto: "Non c'è". Ma solo dopo qualche minuto il "problema" si risolve.

Ma il caos in studio è tanto. Ed ecco i commenti su X: "Puntata che entrerà negli annali, già si è capito", "'Se nevica non mi alzo proprio'. Bimbo cattivo è una icona deve assolutamente vincere 300 mila euro", "questa puntata si alternano lacrime e risate come se non ci fosse un domani". Insomma, il concorrente accompagnato dal padre conquista tutti.