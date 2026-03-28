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Verissimo, Valeria Mazza: "Il tempo passa, non ho paura"

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sabato 28 marzo 2026
Verissimo, Valeria Mazza: "Il tempo passa, non ho paura"

1' di lettura

"Sento che il tempo sta passando, però non ho paura dello specchio": la top model argentina Valeria Mazza lo ha detto in un'intervista a Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, parlando del tempo che passa e ammettendo di non averne affatto paura. Parlando della sua carriera, invece, ha detto di essere stata fortunata a poter lavorare con grandi maestri della moda, come Giorgio Armani e Valentino Garavani. "Sono stata molto fortunata, durante la mia carriera ho conosciuto anche Versace, gli anni ’90 erano l’epoca d’oro della moda e noi top model eravamo delle star", ha raccontato. 

Parlando del suo attuale lavoro, poi, si è mostrata davvero soddisfatta: "Ora conduco Ballando con le Stelle in Spagna e sono felicissima". Mentre sul legame con suo marito Alejandro Gravier ha detto: "Sto con mio marito da 36 anni, Alejandro continua a essere l’uomo dei miei sogni". E infine un passaggio anche sui quattro figli della coppia. Tra questi, Tiziano, che quest'anno ha debuttato alle Olimpiadi. A tal proposito la Mazza ha rivelato: "Era il suo sogno, è stato emozionante vederlo gareggiare". Un suo desiderio sarebbe quello di diventare nonna in futuro, anche se ha subito messo le mani avanti: "Però sono ancora troppo giovani, c’è tempo". 

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