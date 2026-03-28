Verissimo, Mercedesz Henger: "Il momento più brutto"

"Sto vivendo il periodo più bello della mia vita dopo aver vissuto il momento più brutto della mia vita, 19 ore di travaglio, quasi un giorno. Si è fatta attendere”: Mercedesz Henger lo ha detto nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, parlando della nascita della figlia Aurora, arrivata il 25 febbraio, frutto del grande amore che dal 2024 la lega al compagno Alessio Salata. Per l'influencer, che ha confidato come questo sia “il periodo più bello della mia vita”, si tratta della prima intervista da mamma.

Mercedesz, poi, ha definito “magica” la maternità e ha aggiunto: “È tutto abbastanza naturale. Ogni piccola cosa è un’esperienza magica, anche cambiare il pannolino per la prima volta lo è stato. Non so come altro descriverlo. Ora che lo sto vivendo, posso dire che diventare mamma è una vera magia”. Sul compagno, invece, ha detto: "È stato incredibilmente paziente”, ricordando anche con ironia i momenti di tensione durante il travaglio. “Mi è stato al fianco tutto il tempo, è stato davvero dolce. Ho trovato una persona davvero speciale”, ha ammesso.