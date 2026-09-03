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E' sempre Cartabianca, Cruciani contro Ranucci: "Altamente ridicolo, si è messo nei guai da solo"

giovedì 3 settembre 2026
E' sempre Cartabianca, Cruciani contro Ranucci: "Altamente ridicolo, si è messo nei guai da solo"

2' di lettura

Prima puntata stagionale per E' sempre Cartabianca, su Rete 4 (nuova collocazione: da martedì a mercoledì in prima serata), e prima polemica affrontata in studio dagli ospito di Bianca Berlinguer. Il caso Report sbarca anche su Mediaset e per una volta sia Giuseppe Cruciani sia Mauro Corona la pensano nella stessa maniera su Sigfrido Ranucci, il conduttore rimosso dopo gli imbarazzi della sua amicizia con il faccendiere Valter Lavitola, oggi agli arresti perché sospettato di essere il mandante dell'attentato davanti alla casa del giornalista Rai.

Oggi in nome del "martire Ranucci" la redazione di Report è in stato di agitazione, contraria alla sua sostituzione con Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti (che nelle scorse ore, peraltro, ha rinunciato all'incarico offertole dalla Rai). "La libertà di informazione tanto declamata da Ranucci in pericolo? Io non credo che la sostituzione di un conduttore in una trasmissione possa segnare l'esistenza o meno della libertà di informazione, della libertà di espressione in Italia", taglia corto Cruciani.

"Credo che Ranucci si sia procurato da solo i guai, probabilmente indirettamente per colpa di un suo carissimo amico e dunque il vittimismo di Ranucci oggi e l'attaccare ai giornali di destra perché hanno legittimamente fatto una campagna di informazione cercando delle notizie, cosa che ha sempre fatto anche lui, la trovo altamente ridicola e penso che l'unico responsabile di questa vicenda sia Ranucci stesso che aveva una relazione molto stretta con colui che gli ha messo la bomba, una storia che ricorda i film all'italiana quasi", conclude il conduttore de La Zanzara su Radio 24. 

"Io posso dire una cosa - aggiunge Corona -, mi dispiace, ho molto affetto per Ranucci ma qualora anche gli avessero lasciato la conduzione di Report ormai il vaso si è incrinato. E' come un vaso di cristallo rotto e incollato, ognuno può dire: 'Tu che sentenzi, che vai a indagare di qua e di là, pensa te cos'è successo...'. Finché non si chiarisce questa cosa, ma si chiarisce veramente, io se fossi stato in lui sarei andato via subito da Report e avrei detto: 'Finché le cose non sono chiare, mi tolgo dal programma".

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