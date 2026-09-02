Mercato, i rattoppi dell'ultimo giorno

Un’altra sessione di calciomercato si è conclusa. L’ultimo giorno di trattative non regala colpi clamorosi, ma affari conclusi - e altri sfumati - destinati comunque a influenzare il campionato. Il grande rifiuto è della Roma, che chiude la porta al Chelsea per Manu Koné. I Blues avevano offerto 60 milioni, ma Gasperini ha stoppato ogni discorso: troppo importante il transalpino per i piani del tecnico.

Una scelta forte del club giallorosso, di rinunciare a un’offerta decisamente allettante, che rappresenta una conferma alle grandi ambizioni della Roma. Gasperini, però, dovrà accontentarsi degli esterni a disposizione: è saltato l’acquisto di Jamie Leweling dallo Stoccarda. Protagonista la Roma, protagonista la Lazio. I biancocelesti chiudono per Albert Gudmundsson, in arrivo dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto fissato a 13 milioni.

Un innesto importante per la squadra di Gattuso, ma non necessariamente una brutta notizia per Grosso. La Viola, infatti, si consola con il colpo a sorpresa di giornata: dallo Sporting arriva l’ala offensiva Pedro Gonçalves, in prestito con diritto di riscatto (che può diventare obbligo) per 25 milioni complessivi. E le notizie sulla Fiorentina non sono finite, dato che Rolando Mandragora si trasferisce al Torino per 5 milioni. Sempre per la mediana, i granata chiudono anche per Daniel Bragança dallo Sporting.

Giornata di lavoro in uscita per il Milan, che però sul gong ha visto saltare il passaggio di Youssouf Fofana al Lione: per lui resta aperta la pista turca che porta al Besiktas. Kevin Zeroli, invece, torna in Serie B, al Sudtirol, ma questa volta in prestito con diritto di riscatto: il Diavolo non manterrà la recompra, ma solamente una percentuale sulla futura rivendita. Nessun colpo a sorpresa per la Juventus, che nell’ultimo giorno annuncia gli arrivi del centrocampista Pape Matar Sarr, in prestito con obbligo di riscatto dal Tottenham (per un affare complessivo da 30 milioni), e del centravanti Nick Woltemade, in prestito dal Newcastle. Sfuma, invece, la cessione di Juan Cabal, trattato per giorni dall’Atalanta: in caso di fumata bianca, la Vecchia Signora si sarebbe fiondata su Nicolas Tagliafico del Lione. L’ex bianconero Moise Kean, invece, comincia la sua avventura al Como, con la definizione dell’affare con la Fiorentina proprio nell’ultimo giorno di trattative.

ALTRI COLPI

La fumata bianca, in ogni caso, era arrivata giorni fa, un po’ come per Jonathan Rowe, che dal Bologna passa all’Atalanta. Per sostituire l’inglese, gli emiliani prendono Samuel Mbangula, in prestito con diritto di riscatto dal Werder Brema. E l’Inter? Come raccontato nei giorni scorsi, il mercato in entrata era fermo da tempo. Tra le piccole, il Sassuolo ufficializza l’arrivo di Ibrahim Sulemana dall’Atalanta, mentre il Monza annuncia l’acquisto dal Boca Juniors dell’ala offensiva Exequiel Zeballos. Il Cagliari, invece, si rinforza in difesa con Yukinari Sugawara, terzino destro in prestito dal Southampton (il diritto di riscatto è a 5 milioni), e in attacco, con M’Bala Nzola, preso dalla Fiorentina, mentre il Genoa formalizza l’acquisto di Robinho Junior dal Santos. L’acquisto più interessante della parte destra della classifica lo fa il Venezia, che accoglie il trequartista 18enne Toni Fernandez dal Barcellona (i blaugrana manterranno la recompra a 23 milioni). In Inghilterra, invece, c’è il colpaccio: Enzo Fernandez lascia il Chelsea e vola al Manchester City per 145 milioni.