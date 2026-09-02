Politiche e voto nei Comuni Verso l’Election day ad aprile

Il testo della nuova legge elettorale sbarca in Senato e subito arrivano due sorprese. La prima è che Forza Italia non ha presentato l’emendamento per introdurre i ballottaggi, che pure era previsto. Ragioni tattiche, non un ripensamento: gli azzurri potrebbero sostenere infatti l’emendamento presentato per quello stesso scopo da Marcello Pera, senatore di Fdi. La seconda sorpresa non è negli atti parlamentari, ma esce dalle considerazioni di esponenti del partito della premier, dove cresce la tentazione di chiamare gli elettori ai seggi nel mese di aprile, e non solo per decidere il prossimo parlamento, ma anche i sindaci di Roma, Milano, Torino, Napoli e delle altre città. Questo nella convinzione che chi andrà a votare Meloni avrebbe alte probabilità di votare per i candidati del centrodestra alle Comunali. L’“Election day” potrebbe coincidere con domenica 11 aprile.

IL “MODELLO PERA”

Le proposte di modifica depositate sono 697 e ben 659 vengono dalle opposizioni. Tra gli emendamenti della maggioranza c’è quello firmato a titolo personale da Pera. Prevede che il «premio di governabilità» scatti al primo turno se una coalizione supera il 48% dei voti in entrambe le Camere, oppure se la prima arriva almeno al 42% e la seconda si ferma sotto il 38%. Se entrambe superano il 38% e nessuna raggiunge il 48% si va invece al ballottaggio, senza possibilità di nuovi apparentamenti. E se nessuna di queste condizioni si verifica, i seggi sono ripartiti in modo proporzionale. Il massimo dei parlamentari assegnabili alla coalizione vincente è di 220 deputati e 113 senatori, esclusi gli eletti all’Estero.