Meloni, la rosicata della Piccolotti: "Brava a restare attaccata alla poltrona"

"Sono state fatte riforme che hanno precarizzato il lavoro e riforme che mancano, che andavano fatte e che servono a far alzare i salari - ha detto Elisabetta Piccolotti ospite a È sempre Cartabianca su Rete 4 -. Per esempio noi abbiamo proposto l'istituzione del salario minimo, abbiamo proposto l'indicizzazione automatica dei salari all'inflazione, abbiamo proposto di ridurre la precarietà, il Governo dice sempre di no. La verità è che Giorgia Meloni è stata molto brava a restare attaccata alla sua poltrona ".

Mancano meno di 24 ore al record di Giorgia Meloni . La leader di Fratelli d'Italia sta per diventare a tutti gli effetti la presidente del Consiglio - unica donna della storia - a guidare il governo più longevo da quando in Italia c'è il sistema repubblicano. Un risultato straordinario, soprattutto se si pensa che fino a qualche anno fa l'Italia veniva considerata uno dei Paesi più instabili di tutta l'Unione europea. E la sinistra non può fare altro che rosicare.

E ancora: "Altri governi di fronte a sconfitte clamorose come quelle del referendum sulla giustizia sono andati a casa, io mi ricordo di governi andati a casa perché avevano perso le regionali. Ecco, Giorgia Meloni è tenacissima a rimanere al suo posto, il problema è che ha prodotto nient'altro che 1.400 giorni di nulla, perché gli italiani se si fermano un attimo a pensare vedranno che non c'è una sola riforma significativa che abbia cambiato la vita delle persone che è stata portata avanti da questo Governo".