Maria Giovanna Maglie? La vergogna della sinistra che oggi insorge per Ranucci

Tutti che si strappano i capelli per Sigfrido Ranucci, ma in pochi ricordano che lo stesso trattamento - nel silenzio generale - fu riservato a Maria Giovanna Maglie. Giornalista per l'Unità, Maglie fu assunta in Rai nel 1989 e ci rimase fino al 1993, quando fu costretta alle dimissioni in seguito alle cosiddette "mani pulite", dopo una vicenda di presunte note spese gonfiate poi archiviata sul piano giudiziario perché gonfiate non erano.