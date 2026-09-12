Conte-Schlein, salta tutto? Tam-tam impazzito: "Vede i fantasmi"

Caos nel campo largo, dove gli umori non sarebbero dei migliori. Giuseppe Conte , che viene descritto furibondo da chi ne ha raccolto le confidenze, rivolge "agli alleati", cioè a Elly Schlein un avvertimento. Al centro la questione Renzi-Onorato. Come riporta il Corriere della Sera, il leader grillino non intende accettare che Renzi sia favorito mentre Onorato viene ostacolato nella sfida interna ai progressisti sulla rappresentanza del centro alle prossime elezioni politiche. Il tutto gira intorno alla norma contenuta nella legge elettorale che impone una raccolta di firme "esorbitante" alle nuove formazioni, come appunto Progetto civico Italia di Alessandro Onorato .

In sostanza Conte chiede ai dem e a tutti gli alleati di creare componenti nel gruppo misto di uno dei due rami parlamentari, nel nome di Onorato. In modo da contenere Italia Viva di Renzi, l’unico partito tra quelli centristi di opposizione a poter già contare sulla dispensa della raccolta di firme. Peccato però che dall'altra parte i dem respingano i sospetti. "Giuseppe a volte sembra vedere i fantasmi — dice un dirigente di primo piano —. Contro la raccolta firme monstre che ha voluto la destra, preoccupata dalle liste civetta di Vannacci, noi ci siamo battuti quanto e più del M5S. E con noi anche la stessa Iv".