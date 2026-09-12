Conte-Schlein, salta tutto? Tam-tam impazzito: "Vede i fantasmi"

Caos nel campo largo, dove gli umori non sarebbero dei migliori. Giuseppe Conte, che viene descritto furibondo da chi ne ha raccolto le confidenze, rivolge "agli alleati", cioè a Elly Schlein un avvertimento. Al centro la questione Renzi-Onorato. Come riporta il Corriere della Sera, il leader grillino non intende accettare che Renzi sia favorito mentre Onorato viene ostacolato nella sfida interna ai progressisti sulla rappresentanza del centro alle prossime elezioni politiche. Il tutto gira intorno alla norma contenuta nella legge elettorale che impone una raccolta di firme "esorbitante" alle nuove formazioni, come appunto Progetto civico Italia di Alessandro Onorato.
Sondaggio Supermedia, crisi nera per il M5s e Vannacci non sfonda: le cifreIl quadro politico si mostra abbastanza stabile in Italia secondo l'ultima Supermedia, la prima dopo la pausa e...
In sostanza Conte chiede ai dem e a tutti gli alleati di creare componenti nel gruppo misto di uno dei due rami parlamentari, nel nome di Onorato. In modo da contenere Italia Viva di Renzi, l’unico partito tra quelli centristi di opposizione a poter già contare sulla dispensa della raccolta di firme. Peccato però che dall'altra parte i dem respingano i sospetti. "Giuseppe a volte sembra vedere i fantasmi — dice un dirigente di primo piano —. Contro la raccolta firme monstre che ha voluto la destra, preoccupata dalle liste civetta di Vannacci, noi ci siamo battuti quanto e più del M5S. E con noi anche la stessa Iv".
Nicola Fratoianni, "elenchi almeno 3 punti": la risposta con cui si copre di ridicolo"Quali sono le cose che hanno in comune le forze del campo largo? Le cose che abbiamo in comune sono 4850": co...
A detta dei piddini, "contenere la spinta di Onorato non conviene neanche a noi: vogliamo vincerle le elezioni, non perderle". Basterà a tranquillizzare l'ex premier? Chissà... Certo è che il campo largo parte già in salita ancor prima delle elezioni.