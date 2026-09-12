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In Onda, livore di Telese contro Meloni e governo: "Una presa per i fondelli"

sabato 12 settembre 2026
In Onda, livore di Telese contro Meloni e governo: "Una presa per i fondelli"

2' di lettura

Non solo Marianna Aprile. A contestare Giorgia Meloni e il suo governo si accoda anche Luca Telese. Conduttore di In Onda su La7, il giornalista approfitta della puntata post-voto sulle preferenze per attaccare la legge elettorale. Telese ha iniziato con un excursus sulle leggi elettorali italiane del passato, arrivando al cosiddetto Porcellum dove le liste sono blindate: "Piacciono un po’ a tutti e tutti, più o meno. I capi segreteria mettono i loro nomi, noi li votiamo, ma senza sceglierli".

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E ancora: "Era nato un grande movimento di opposizione trasversale a questo blocco. Pensate che ne era protagonista Meloni che diceva: ‘Rimetteremo le preferenze’. Alla fine si è arrivati a questo compromesso. Ora bisogna capire una cosa semplice della legge elettorale. Siccome i capolista sono bloccati e sono in tante circoscrizioni diverse, la maggior parte degli elettori elegge un capolista bloccato. Quindi non scelgono niente, anche se si dà loro l’illusione. E questo io lo chiamo preferenza taroccata. Tu puoi scegliere tre nomi, ma poi passa solo il capolista nell’ottanta per cento dei casi. Quindi una piccola presa per i fondelli".

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Di diverso parere FdI: "Dopo 35 anni tornano le preferenze nella legge elettorale. Un risultato reso possibile grazie a Fratelli d’Italia e al centrodestra, per restituire agli italiani la possibilità di scegliere i propri rappresentanti". 

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