La Lega: "Mettere al bando i Fratelli Musulmani"

La Lega a Bruxelles torna all’attacco dei Fratelli Musulmani, l’associazione politica islamica di origini egiziane, messa fuori legge per terrorismo in molti stati anche mediorientali, ma non in Europa. Lo fa con una risoluzione che è stata depositata ieri dalle europarlamentari Anna Maria Cisint, Susanna Ceccardi e Silvia Sardone, che verrà discussa già durante la plenaria della prossima settimana. Le tre politiche spiegano che su questo tema c’è stato «un allarme rosso lanciato dalle intelligence di mezza Europa: a rischio - spiegano le tre europarlamentari - c’è la tenuta delle nostre istituzioni democratiche, minacciate da organizzazioni fondamentaliste internazionali che seguono e applicano l’ideologia dell’islam politico. È l’uso politico e strumentale della religione per portare avanti una guerra di conquista dell’occidente, e in Europa sta già accadendo. Per riuscirci - si legge ancora nella nota congiunta - usano le nostre stesse leggi, insinuandosi nelle nostre istituzioni e sfruttando il taxi elettorale offerto dalla sinistra».

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Poi Cisint, Ceccardi e Sardone, puntano il dito sulla Fratellanza musulmana: «La principale organizzazione che opera in Europa è la Fratellanza musulmana, che ambisce, come spiegato dalle intelligence, alla sovversione del sistema democratico per imporre la Sharia, la legge islamica. La Fratellanza, attraverso la sua rete di organizzazioni satellite, è riuscita già a insinuarsi nelle istituzioni europee e ad accedere a fondi comunitari. In Italia - insistono le tre leghiste - attraverso associazioni come l’Ucoii, finanzia con milioni di euro l’edificazione di moschee e le attività dell’imam. Le nostre libertà, la nostra sicurezza e quella di tutti i cittadini europei sono a rischio - concludono Cisint, Ceccardi e Sardone -. Per questo abbiamo depositato una risoluzione che arriverà già la prossima settimana in plenaria a Strasburgo: tra i punti chiediamo l’inserimento dei Fratelli musulmani nella lista Ue delle organizzazioni terroristiche, come già avvenuto in diversi Paesi».

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