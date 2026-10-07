Elena Testi aggredita e costretta a indossare velo e gonna: paura per l'inviata di La7

Attimi di paura per Elena Testi, inviata di La7. A raccontare l'accaduto è la stessa giornalista in collegamento con Tagadà da Gerusalemme. "Sono donna e per quanto io sia coperta, non è abbastanza per loro. Mi hanno iniziato a insultare, mi hanno tirato oggetti addosso. Uno mi ha colpito all'orecchio", ha spiegato prima di mostrarsi, poi, con il capo coperto e con indosso una gonna. Ha raccontato di essersi trovata in difficoltà quando, mentre si trovava in strada, è intervenuta la polizia israeliana, la cui presenza non è gradita nel quartiere dove una parte di abitanti non riconosce lo Stato di Israele.

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"Hanno iniziato a lanciare vetri alla polizia, e hanno aggredito anche noi perché non eravamo vestiti in maniera decente", ha spiegato. L'inviata e la troupe sono stati aggrediti per motivi legati all'abbigliamento: "Mi continuavano a dire che ero una donna di facili costumi", ha aggiunto.

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