Bonaccini in tilt dopo la domanda di Procaccini: "Come mai?", figuraccia a 4 di Sera

La sinistra bravisima a parole. La riprova sta nello scontro tv tra Nicola Procaccini e Stefano Bonaccini , entrambi ospiti di 4 Di Sera. Ad aprire le danze, l'ex governatore dell'Emilia-Romagna: "Io penso invece che accise mobili ed extraprofitti in via straordinaria andrebbero immediatamente messi in condizione di agire". Da qui la replica dell'europarlamentare di Fratelli d'Italia: "Posso fare una domanda gentilmente al collega?". "Prego, veloce, veloce", insiste però Paolo Del Debbio . "Perché quando è scoppiato... Quando il costo del gas, del petrolio, dell'energia è schizzato è stato quando è scoppiata la guerra in Ucraina, l'invasione della Russia dell'Ucraina. Allora c'era il PD al governo. Come mai questa geniale idea della tassa sui extraprofitti allora non uscì fuori?".

E il dem va subito in tilt: "Lei ricorda Procaccini quando è scoppiata la guerra in Ucraina?". "Certo, c'era il governo Draghi, se lei ricorda. C'eravate voi al governo, no?", lo incalza l'esponente di FdI. "Dopo pochi mesi che governo è arrivato?", prova a difendersi Bonacci. "Non ho capito, quindi la risposta è?", ci riprova Procaccini: "Ho capito, perché a voi non vi è venuto in mente?".

E ancora, Bonaccini si arrampica sugli specchi: "Guardi, io penso che non debba neanche rispondere perché gli italiani hanno capito benissimo. Se lei vuole accusare il governo Draghi di cui facevano parte anche forze che sono al governo ora, quindi lo dica anche a casa sua e tra i suoi alleati. Se lei vuole accusare per quello che sta accadendo oggi...". "Infatti - insiste Procaccini -, come mai questa idea allora non uscì fuori? Questa idea risolutiva del problema...". "Procaccini, guardi, se la vuole mettere su questo piano mi pare che sia inutile che stiamo a discutere io e lei su questo", liquida subito Bonaccini.