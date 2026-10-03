Nicola Procaccini prende il telefono e smonta Tridico. Lui dà i numeri: "Voglio parlare da solo"

Show di Pasquale Tridico ad Agorà. Ospite del programma di Rai 3, l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle esordisce così: "Io voglio parlare da solo", dice gridando prima di affermare: "Ma ciò che è noto a tutti gli italiani e soprattutto all'Istat è la riduzione del potere d'acquisto di otto punti percentuali negli ultimi quattro anni. Di otto punti percentuali negli ultimi quattro anni". "È falso, intendi gli ultimi quattro anni, il governo Draghi, intendi?", interviene subito Nicola Procaccini di Fratelli d'Italia.

"Negli ultimi quattro anni l'Istat riporta una riduzione dei salari reali di meno otto per cento", insiste l'ex presidente dell'Inps. "Ma sta dicendo una cosa falsa - replica Procaccini -. Ma che intende gli ultimi quattro anni? Se lei mi parla dal 2023 al 2026, primo semestre del 2026, l'incremento è stato del 2,2. Ma perché deve dire una cosa falsa? Ma non è vero!".

E ancora, sempre Tridico: "Vai a studiare! Non lo sai? Se lo sapessi, sapresti appunto che...". "Stai dicendo una cosa falsa! Ma perché mi parli addosso? Mi parli addosso!". "Io voglio parlare da solo!", replica Tridico. "Adesso me lo consenta, perché siccome adesso ci sono i telefonini e si possono usare in diretta, allora le dico, ho digitato qual è stato l'andamento del potere d'acquisto dall'insediamento del governo Meloni a oggi. In termini cumulativi, usando i dati annuali, 23-25 il potere d'acquisto delle famiglie è quindi aumentato in circa 2,2% rispetto al livello del 2022", lo smonta invece Procaccini.