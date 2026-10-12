Nicola Procaccini umilia in diretta Bonelli: "I sondaggi lo hanno intristito"

"I sondaggi di ieri a RealPolitik hanno intristito il povero Bonelli, ma la brutta notizia per lui e il campo largo deve ancora arrivare…". Questa la descrizione del video diffuso da Nicola Procaccini. Sui social, infatti, il parlamentare europeo di Fratelli d'Italia ha condiviso il filmato in cui lo si vede durante il programma di Rete 4. Ospiti in studio anche Angelo Bonelli, appunto, e Paolo Mieli. "Dove mai fosse anche la Schlein, è sempre meglio del pareggio, perché a me sta sulle scatole il nulla".

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Immediata la reazione di Mieli: "Posso applaudire io?". Poi Procaccini prosegue: "Cioè il pareggio dove alla fine esce fuori come premio qualcuno che non è mai stato votato da nessuno, senza conoscerne il programma, perché già questa legge elettorale ha questo di buono, che salvo che nessuno raggiunga il 42 per cento, almeno si sa che ci sarà un candidato premier, che potremo votare per una coalizione, per un programma, eccetera. Io credo che sia ancora un po' sottostimato, mi permetto di dirlo, il consenso dei leader. O meglio, il consenso della leader del centrodestra".

Bonaccini in tilt dopo la domanda di Procaccini: "Come mai?", figuraccia a 4 di Sera La sinistra bravissima a parole. La riprova sta nello scontro tv tra Nicola Procaccini e Stefano Bonaccini, entrambi osp...