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Vannacci, il caso delle tessere a Civitanova: dubbi su 270 iscrizioni, risultano residenti tutti nello stesso palazzo

giovedì 15 ottobre 2026
Vannacci, il caso delle tessere a Civitanova: dubbi su 270 iscrizioni, risultano residenti tutti nello stesso palazzo

2' di lettura

Scoppia il caso a Civitanova Marche - città governata dal vannacciano Fabrizio Ciarapica - per una serie di tesseramenti fantasma a Futuro Nazionale. Oltre 250 iscritti al partito di Roberto Vannacci risultano infatti residenti nello stesso palazzo. Una coincidenza piuttosto strana, che ha inevitabilmente alimentato i sospetti.

Tempo fa, il sindaco Ciarapica - che ieri notte si è salvato per appena 2 voti dalla sfiducia - aveva parlato di centinaia di iscritti al partito in città. A distanza di mesi, le sue parole vengono messe in dubbio dalle copie di elenchi attribuiti a Futuro Nazionale, nelle quali figurano 312 nomi di cui almeno 270 di Civitanova. Tutti residenti nello stesso complesso di via Battisti. 

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Come riporta Il Giorno, alcuni dei residenti, interpellati, hanno negato di aver aderito. "Nessuno mi ha interpellata, non ne so nulla - racconta una donna che riveste un ruolo istituzionale - anzi io per il ruolo che rivesto non ho mai fatto tessere di partito. Ma i miei dati, compresi il codice fiscale, sono pubblici pertanto chiunque li può reperire facilmente. Io non ho mai firmato nulla, né tantomeno chiesto di aderire", ha detto a Cronache Maceratesi

Il sindaco Ciarapica, furioso, ha negato tutto e ha minacciato denunce. Poi ha assicurato che non c'è "mistero e che l'indirizzo in questione è del responsabile organizzazione Marche del partito. È prassi ricevere le tessere in forma cumulativa per poi distribuirle". E ha aggiunto: "Il file chi lo ha realizzato? Su quali elementi si fondano le affermazioni relative a presunte iscrizioni effettuate all'insaputa degli interessati?". Resta il fatto che, stando sempre a quanto scritto da Cronache Maceratesi, l'area riservata del sito di Futuro Nazionale da cui poter accedere a liste e iscritti è fuori uso e in manutenzione dalla mattinata di ieri. E non è dunque possibile verificare che quei nominativi siano concretamente iscritti al partito. 

Casi di tesseramenti fantasma al movimento di Roberto Vannacci erano già stati segnalati ad agosto in Friuli Venezia Giulia e a settembre in Sardegna.

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