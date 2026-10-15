Vannacci, il caso delle tessere a Civitanova: dubbi su 270 iscrizioni, risultano residenti tutti nello stesso palazzo

Come riporta Il Giorno, alcuni dei residenti, interpellati, hanno negato di aver aderito. "Nessuno mi ha interpellata, non ne so nulla - racconta una donna che riveste un ruolo istituzionale - anzi io per il ruolo che rivesto non ho mai fatto tessere di partito. Ma i miei dati, compresi il codice fiscale, sono pubblici pertanto chiunque li può reperire facilmente. Io non ho mai firmato nulla, né tantomeno chiesto di aderire", ha detto a Cronache Maceratesi.

Il sindaco Ciarapica, furioso, ha negato tutto e ha minacciato denunce. Poi ha assicurato che non c'è "mistero e che l'indirizzo in questione è del responsabile organizzazione Marche del partito. È prassi ricevere le tessere in forma cumulativa per poi distribuirle". E ha aggiunto: "Il file chi lo ha realizzato? Su quali elementi si fondano le affermazioni relative a presunte iscrizioni effettuate all'insaputa degli interessati?". Resta il fatto che, stando sempre a quanto scritto da Cronache Maceratesi, l'area riservata del sito di Futuro Nazionale da cui poter accedere a liste e iscritti è fuori uso e in manutenzione dalla mattinata di ieri. E non è dunque possibile verificare che quei nominativi siano concretamente iscritti al partito.

Casi di tesseramenti fantasma al movimento di Roberto Vannacci erano già stati segnalati ad agosto in Friuli Venezia Giulia e a settembre in Sardegna.