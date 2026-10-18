Silvia Salis, "chiediamo i danni": chi attacca la sindaca, slavina politica e giudiziaria

Dopo che il Consiglio di Stato ha confermato che l’esclusione della Duemilagrandieventi, vincitrice del bando, dalla gara per l’organizzazione del concerto di Capodanno era illegale, la società genovese ha annunciato battaglia contro il Comune guidato dalla sindaca Silvia Salis.

In un comunicato si legge che l’azienda «auspica che l’adozione di tutti i provvedimenti attuativi previsti avvenga in tempi solleciti, superando i ritardi che hanno purtroppo caratterizzato la fase successiva alla prima sentenza del Tar e che l’intero iter si svolga nel pieno rispetto dei principi di liceità e legittimità».