Silvia Salis, "chiediamo i danni": chi attacca la sindaca, slavina politica e giudiziaria

Dopo che il Consiglio di Stato ha confermato che l’esclusione della Duemilagrandieventi, vincitrice del bando, dalla gara per l’organizzazione del concerto di Capodanno era illegale, la società genovese ha annunciato battaglia contro il Comune guidato dalla sindaca Silvia Salis.
In un comunicato si legge che l’azienda «auspica che l’adozione di tutti i provvedimenti attuativi previsti avvenga in tempi solleciti, superando i ritardi che hanno purtroppo caratterizzato la fase successiva alla prima sentenza del Tar e che l’intero iter si svolga nel pieno rispetto dei principi di liceità e legittimità».
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Non basta: la Duemilagrandieventi, nel dispaccio, annuncia che «si riserva sin d’ora ogni azione nelle sedi competenti per la quantificazione e il risarcimento dei danni d’immagine e patrimoniali subiti in conseguenza dell’illegittimo provvedimento».
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Quindi alla Salis, molto probabilmente, non basterà rifondere il mancato profitto d’impresa dell’aggiudicatario ingiustamente estromesso, ma dovrà risarcire pure i «danni d’immagine».