Garlasco, l'assist di Sollecito: "Perché per me Stasi è innocente"

"Mi sento ancora prigioniero di uno stigma che mi perseguita e che, di fatto, ha condizionato tante cose nella mia vita": Raffaele Sollecito lo ha detto nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. Il giovane fu accusato e poi definitivamente assolto nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Meredith Kercher. Parlano del caso di Garlasco e di Alberto Stasi, a cui ha rivelato di avere inviato una lettera di vicinanza, ha detto invece: "Non mi paragono alla sua vicenda, ma all'ingiustizia che c'è dietro. Per me è assolutamente innocente, perché non c'è mai stata una prova contro di lui".

Sollecito, inoltre, ha commentato un episodio raccontato sempre a Verissimo qualche giorno fa da Amanda Knox, anche lei coinvolta e poi assolta per l'omicidio Kercher. Un episodio legato a un viaggio a Gubbio fatto insieme a lui qualche anno fa, quando un artista di strada, vedendolo spingere il passeggino della figlia di Amanda lo scambiò per il padre. "Quando ho risposto che la bambina non era mia ho avuto un sussulto - ha confidato -. C'è stato come un fermo immagine, per più di un minuto nessuno ha fiatato".