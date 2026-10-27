Quarta repubblica, il negoziante travolge il dem Sasso: "Zitto! Dice stupidaggini. Non ho capito una cosa..."

Nelle piazze italiane c’è un clima di crescente tensione. Ormai, ogni fine settimana è quello buono per turbare la quiete, assaltare negozi e andare a muso duro contro le forze dell’ordine. L’interrogatorio di convalida del fermo di Youssef Siher, 30 anni, ritenuto dagli inquirenti la mente del "Movimento 17 ottobre" legato agli scontri nel capoluogo lombardo, si terrà oggi a Milano. Su di lui pende un’accusa di istigazione a delinquere con aggravante della finalità terroristica e di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche.

Se ne parla a Quarta Repubblica, salotto d’approfondimento e attualità di Rete 4 condotto da Nicola Porro. Interviene, in collegamento, Andrea Tosi, commerciante di borse di Bologna, 69 anni, raccontando di essere stato costretto a chiudere temporaneamente il suo negozio a causa del caos e delle tensioni nate durante alcune manifestazioni in città.

Tosi si scaglia contro il piddino Tommaso Sasso che, invece, minimizza gli scontri degli ultimi giorni: “Al signore, che purtroppo mi sono dimenticato il nome, l’esponente del Partito Democratico… non ho capito una cosa, ma perché ce l'ha tanto con la polizia? Cosa combina la polizia di così drammatico, se non salvaguardare le nostre vite? Se togliamo la polizia, come facciamo a sopravvivere? Come facciamo ad andare avanti? Con della gente che ti distrugge qualsiasi cosa. Ma lei era in piazza? Lei c'è andato in piazza? O è stato a casa, guardando la televisione?".

"Che cosa ha fatto lei? - insiste il negoziante - Io ero qua... (e passa sempre più nervosamente dal ‘lei’ al ‘tu’) vieni qua a vederli! E poi mi racconta qualche cosa di queste stupidaggini che dice! Perché queste sono stupidaggini! Lei deve andare in piazza a guardarli! Non quando sfilano con le bandierine! Quando lanciano le biglie! Quando danno le sprangate! Lei deve stare zitto quando parlo io, perché sennò non è educato, capito?”. Sasso si limita laconicamente a rispondere: “Beh, se lei mi insulta, io mi sento in diritto di interrompere, purtroppo”.