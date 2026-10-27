Mario Giordano dimentica di essere in diretta: "Abbiate pazienza...", va in tilt a Fuori dal Coro

Scivolone per Mario Giordano. Accade a Fuori dal Coro nella puntata in onda il 25 ottobre su Rete 4. Il conduttore, intorno alle ore 23, ha lanciato un servizio su Youssef Siher. Peccato però che incappi in un piccolo imprevisto. "No, scusate, rifacciamo, abbiate pazienza", ha detto dimenticando però che il programma era trasmesso in diretta, quindi la sua richiesta ha provocato un corto circuito generale che ha travolto anche la regia.

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Nonostante la balbettante introduzione del conduttore, il servizio è partito, ma soltanto per alcuni secondi. Le immagini sono tornate allo studio prima che lo schermo si oscurasse del tutto. Un tilt generale insomma, da cui però Giordano è uscito rapidamente. Una volta ripresa la diretta il conduttore ha rilanciato nuovamente il servizio, questa volta senza incertezze, e la trasmissione è continuata regolarmente.

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