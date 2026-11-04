Mentana, l'ultima maratona su La7 inizia nel peggiore dei modi: cosa va in onda

L'ultima maratona elettorale di Enrico Mentana su La7? Non proprio memorabile. Per motivi tecnici e di agenda, non certo per demeriti del direttore del TgLa7. Nella notte tra martedì e mercoledì va in onda lo speciale sulle elezioni di midterm americane. Mentana, come noto, tra poche settimane lascerà La7 anche se il suo futuro è ancora nebuloso (c'è chi parla di un passaggio al Quotidiano nazionale di Leonardo Maria Del Vecchio nelle vesti di editorialista di peso).

L'inizio però è subito uno scivolone: mentre il direttore introduce la notte che potrebbe cambiare i destini del mondo, la regia manda in onda per sbaglio la sigla. Una buccia di banana, non c'è che dire. E sui social i telespettatori si scatenano con battute, battutine, battutacce e illazioni maliziose sul "complotto interno" ai danni di Mentana.

Di sicuro, la notte è importante ma televisivamente difficile. Gli Stati Uniti sono lontani, Donald Trump non è amatissimo dagli italiani (in particolare, non dai telespettatori di La7) e il verdetto in un certo senso è già scritto. Si tratta solo di capire se il presidente limiterà i danni, perdendo "solo" la Camera, o andrà incontro a una Waterloo con la vittoria dei democratici anche al Senato. Alla fine andrà così, senza però grossi scossoni o colpi di scena.

In studio c'è Dario Fabbri, esperto di geopolitica salito agli onori delle cronache a inizio 2022 anche grazie allo stesso Mentana, che lo chiamava spesso per commentare le vicende della guerra in Ucraina. "Non c'è niente di peggio che vedere i nostri difetti negli altri, no? - premette quando lo scrutinio è appena iniziato - Sopportiamo più o meno qualche altro difetto, ma i nostri, quando li vediamo negli altri, diventano intollerabili. Credo che nell'elettorato statunitense vedere in Trump difetti atavici degli Stati Uniti, e vedere di nuovo un altro errore di questo tipo in Medio Oriente... Con tutti i riverberi, quelli che riusciamo a capire anche noi da qui, sul prezzo del carburante, eccetera eccetera, questo temo, se la dovessi vedere con gli occhi di Trump, sia la chiave di una annunciata e vedremo se poi conclamata sconfitta".

A dare l'annuncio della ormai chiara sconfitta di Donald è, qualche ora dopo, Giovanna Botteri direttamente dagli Stati Uniti: "Giovanna, c'è la prima uscita di Trump, c'è un post su Truth che vi traduco - annuncia Mentana -. Lo aspettavamo. Non ero sulla scheda elettorale e se lo fossi stato avremmo vinto con una vittoria schiacciante. Non avremo mai la prova contraria. Viviamo tempi meravigliosi. Uno che può dire, perché non c'ero io? Che è la cosa che poteva dire anche Netanyahu o Khamenei. Netanyahu è troppo furbo per dire un'enormità di questo tipo. Vediamola in onda, vedete? Non ero sulla scheda, on the ballot, e se ci fosse stato avremmo avuto una vittoria a valanga".