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Massimo Giletti sbotta contro la Rai in diretta: "Se non siamo in grado di farlo..."

martedì 3 novembre 2026
Massimo Giletti sbotta contro la Rai in diretta: "Se non siamo in grado di farlo..."

1' di lettura

Massimo Giletti perde la pazienza. Accade a Lo Stato delle Cose. Al centro della trasmissione in onda su Rai 3 il caso Garlasco. Eppure qualcosa va storto fin da subito a causa di alcuni problemi tecnici. In studio sono presenti l’avvocato Antonio De Rensis e Ilenia Petracalvina, mentre a intervenire in collegamento sono l’avvocato Liborio Cataliotti. Proprio l'audio però diventa un problema, in quanto poco chiaro e difficilmente comprensibile.

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Una situazione che si ripete più volte e che finisce per far sbottare Giletti: "Basta collegamenti la sera, non si capisce niente". Ma i problemi continuano. E il giornalista tira in ballo la Rai: "Vi chiedo una cortesia, mai più collegamenti perché se non siamo in grado, qui, come Rai, di far ascoltare quello che dicono i personaggi importanti di questo talk, io faccio fatica a condurre".

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Già durante la scorsa puntata il conduttore si era voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa e aveva chiuso la serata con una frecciata al genetista Marzio Capra: "Grazie per essere stati con noi, saluto il dottor Capra a casa, il deficiente vi saluta. Ad Maiora". Il riferimento era al botta e risposta di cui i due erano stati protagonisti e in cui, alla domanda di Giletti, Capra aveva risposto: Deficiente? "Sì, lo è".

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