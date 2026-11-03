Massimo Giletti sbotta contro la Rai in diretta: "Se non siamo in grado di farlo..."

Massimo Giletti perde la pazienza. Accade a Lo Stato delle Cose. Al centro della trasmissione in onda su Rai 3 il caso Garlasco. Eppure qualcosa va storto fin da subito a causa di alcuni problemi tecnici. In studio sono presenti l’avvocato Antonio De Rensis e Ilenia Petracalvina, mentre a intervenire in collegamento sono l’avvocato Liborio Cataliotti. Proprio l'audio però diventa un problema, in quanto poco chiaro e difficilmente comprensibile.

Massimo Giletti, la clamorosa vendetta in diretta: "Lo saluto a casa" Un Massimo Giletti decisamente in clima partita, quello visto nel corso dell’ultima puntata di Lo stato delle cose...

Una situazione che si ripete più volte e che finisce per far sbottare Giletti: "Basta collegamenti la sera, non si capisce niente". Ma i problemi continuano. E il giornalista tira in ballo la Rai: "Vi chiedo una cortesia, mai più collegamenti perché se non siamo in grado, qui, come Rai, di far ascoltare quello che dicono i personaggi importanti di questo talk, io faccio fatica a condurre".

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