Trump perde, la profezia di Stephen Marche: "Ora solo caos, cosa succederà"

"Per due anni - assicura - ci sarà solo caos e stupidità. Non sarà nemmeno chiaro quali parti del governo avranno davvero il controllo. L'amministrazione Trump sta portando all'estremo la teoria dell'esecutivo unitario, quella per cui il presidente controlla tutto, quindi prevedo battaglia su chi avrà il potere, il Congresso o il presidente, soprattutto sui fondi per la guerra. E se sei un Paese straniero e vuoi parlare con gli Stati Uniti, non ci sarà nessuno con cui parlare. Non si capirà chi comanda", aggiunge. Il verdetto delle urne è stato chiaro: i democratici hanno conquistato la maggioranza sia alla Camera sia al Senato. Trump, dal canto suo, ha riconosciuto la sconfitta e ha detto di essere disposto a collaborare con gli avversari. Ma sui social ha anche avvertito che utilizzerà il più temuto degli "enormi poteri" in suo possesso, quello di veto. Un Paese dunque che rischia di rimanere "congelato", proprio come ipotizzato da Marche.