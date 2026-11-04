Trump perde, la profezia di Stephen Marche: "Ora solo caos, cosa succederà"

"Non importa se i democratici prenderanno il controllo solo della Camera, come indicano tutti i sondaggi, o anche del Senato: per i prossimi due anni l'America sarà un'unica gigantesca causa legale, un ricorso dopo l'altro su ogni questione possibile".
Parola di Stephen Marche, romanziere canadese che nel libro The Next Civil War aveva previsto la iper-polarizzazione della politica Usa, così come lo sgretolamento del suo tessuto sociale. Una profezia inquietante che ora, intervistato da La Stampa poche ore prima del verdetto delle elezioni di midterm americane, ripropone con una chiave ancora più apocalittica.
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"Per due anni - assicura - ci sarà solo caos e stupidità. Non sarà nemmeno chiaro quali parti del governo avranno davvero il controllo. L'amministrazione Trump sta portando all'estremo la teoria dell'esecutivo unitario, quella per cui il presidente controlla tutto, quindi prevedo battaglia su chi avrà il potere, il Congresso o il presidente, soprattutto sui fondi per la guerra. E se sei un Paese straniero e vuoi parlare con gli Stati Uniti, non ci sarà nessuno con cui parlare. Non si capirà chi comanda", aggiunge. Il verdetto delle urne è stato chiaro: i democratici hanno conquistato la maggioranza sia alla Camera sia al Senato. Trump, dal canto suo, ha riconosciuto la sconfitta e ha detto di essere disposto a collaborare con gli avversari. Ma sui social ha anche avvertito che utilizzerà il più temuto degli "enormi poteri" in suo possesso, quello di veto. Un Paese dunque che rischia di rimanere "congelato", proprio come ipotizzato da Marche.
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Come detto, la vittoria dei democratici è stata netta. Secondo le proiezioni pubblicate dai principali media Usa, i Democratici conquistano, come atteso, la Camera dei rappresentanti, dove sono dati in vantaggio per 255 seggi contro 180 dei Repubblicani, e grazie alcune affermazioni in roccaforti repubblicane prendono anche la maggioranza in Senato, dove sono dati in vantaggio con almeno 51 seggi contro 40.
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Parlando con il New York Times, Trump ha affermato di essere "assolutamente disposto ad accettare quei risultati" aggiungendo: "Collaboreremo con i Democratici e, insomma, non vediamo l’ora di lavorare con loro. Probabilmente troveremo un accordo". Il partito progressista ha conquistato seggi al Senato (dove si assegnano 35 seggi su 100) in Iowa, Kansas, North Carolina, South Carolina e Texas consentendo ai principali media di assegnare ai Dem il controllo anche dell’intero Congresso. Dopo quasi 40 anni il Texas – dove Trump aveva vinto con 14 punti di margine due anni fa - diventa uno Stato "blu": grazie all’affermazione del deputato 37enne James Talarico su Ken Paxton, i Democratici conquistano il primo seggio dal 1988 mentre Gina Hinojosa diventa governatrice. In South Carolina, dove Trump aveva trionfato con un margine di 18 punti, Annie Andrews ottiene il seggio al Senato su Darline Graham che aveva il sostegno del presidente. Storica vittoria in Kansas dove il pastore metodista Adam Hamilton strappa il primo seggio democratico dal 1932.