Roma ko con il Manchester United, altra rimonta choc. Gasperini: "Ci servirà"

La Roma esce sconfitta da Old Trafford dopo aver accarezzato a lungo il colpo sul campo del Manchester United. Nella quarta giornata di Champions League i giallorossi cedono 3-2 al termine di una partita dai due volti, nella quale la squadra di Gasperini aveva costruito un doppio vantaggio prima di subire la rimonta inglese nella ripresa. Ai gol di Soulè e Malen su rigore rispondono i padroni di casa, sull'orlo del baratro, con Bruno Fernandes (altro rigore, fatto ripetere dopo la prima parata di Vasquez contro il portoghese) e una doppietta di Cunha nel finale.

"Non abbiamo avuto, a differenza del primo tempo, la forza per schermare i loro attaccanti. Ci sta soffrire con il Manchester, se fossimo riusciti a uscire indenni dal forcing avremmo potuto anche vincerla", spiega ai microfoni di Sky Sport, Gian Piero Gasperini.

"Nel secondo tempo il Manchester ha iniziato a pressare alto e forse dovevamo giocare in un modo diverso, ma non riuscivamo più a tenere i loro riferimenti e questo ci ha creato problemi. Serviva qualche interruzione agonistica in più. Questa partita ci servirà", aggiunge il tecnico giallorosso. Che torna sul ko in rimonta con il Real Madrid: "Penso sia diversa. Con il Real è successo tutto in sette minuti, mentre qui dopo il rigore segnato loro hanno preso slancio e non siamo riusciti a tenere la loro spinta. Ci ha insegnato sicuro più questa gara rispetto a quella con il Real. In Europa in ambienti così caldi si impara sicuramente qualcosa per il futuro". Sul mancato utilizzo di Molina: "Poteva stare dentro perché è un giocatore internazionale, ma Rensch stava facendo molto bene e poi ho preferito Lulli al suo posto", conclude il mister.