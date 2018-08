Milan, l'uomo dei sogni a centrocampo: assalto al Psg, in arrivo la pedina che può cambiare la squadra

Il Milan esplora ogni pista possibile in questa chiusura di calciomercato. E se è noto l'interesse per Rabiot del Psg e per Milinkovic-Savic della Lazio, era meno nota un'altra strada che conduce sempre a Parigi e che porta a Julian Draxler. È lui il nome nuovo (o quasi, perché di lui si era già parlato in passato) per il mercato rossonero: il giocatore, infatti, potrebbe cambiare aria, soprattutto se il club transalpino dovesse acquistare un altro nome di peso a centrocampo. La concorrenza però è agguerrita e la trattativa non è delle più semplici. Leonardo punterebbe sempre sulla formula del prestito oneroso, non particolarmente gradita al Psg. Anche l'ingaggio del tedesco, ex Wolfsburg e Schalke, è piuttosto oneroso. Eppure potrebbe essere proprio Draxler, classe 1993, il colpo finale con cui puntellare una squadra in grado di giocarsi le sue carte in Serie A.