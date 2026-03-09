Milan-Inter, la denuncia di Graziano Cesari: "Braccio di Ricci e niente Var, cosa è successo davvero"

Tre punti dolcissimi per il Milan, una clamorosa vittoria nel derby con l'Inter che riapre il campionato. Ci pensa l'eroe che non ti aspetti, Estupinian, un missile terra-aria che buca la rete e consegna il trionfo ai rossoneri. Ma negli ultimissimi istanti del match, un episodio controverso: Samuele Ricci tocca il pallone col braccio all'interno dell'area rossonera. Vibranti proteste dei nerazzurri. Ma l'arbitro Doveri lascia correre e il Var non interviene. Pochi secondi dopo, il fischio finale. Un tocco galeotto che ha infiammato il dopopartita del derby di San Siro. Il punto, in realtà, non riguarda soltanto l'eventuale fallo di mano. Anche tra ex direttori di gara e moviolisti il giudizio sull'episodio non è unanime. Il vero nodo è piuttosto il mancato ricorso all'on-field review, soprattutto in considerazione del fatto che la visuale di Doveri sull'azione non appariva delle migliori.

Secondo il protocollo IFAB, infatti, il Var può intervenire soltanto in presenza di un "chiaro ed evidente errore". Tuttavia, se il direttore di gara non ha percepito correttamente l'episodio, la sala video può comunque suggerire la revisione al monitor. Ed è proprio su questo passaggio che si è concentrata gran parte delle discussioni. Nel dopopartita è stato lo stesso Chivu a confermare che un controllo dalla sala Var di Lissone c'è stato, spiegando: "C'è un Var e un Avar che hanno fatto un check, almeno così mi è stato detto". Una ricostruzione che però ha alimentato ulteriori interrogativi. Se il controllo è stato effettuato, perché non è stato richiamato Doveri a rivedere l'azione, anche solo per togliersi ogni dubbio sulla eventuale regolarità?

