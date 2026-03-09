Milan-Inter, cos'ha detto Doveri ai nerazzurri nel finale: tutti increduli

Si parte con il fallo di mano di Ricci in area a pochi minuti dal 90', che ha fatto gridare i nerazzurri al rigore. Il giudizio del direttore di gara è che il braccio del centrocampista milanista fosse attaccato al corpo, senza aumentare il volume. Il tocco c'è stato, ma la distanza ravvicinata e il tentativo di togliere il braccio del giocatore ha fatto protendere l'arbitro per il no-rigore.

Gli interisti, furiosi, hanno contestato anche il mancato ricorso del Var. Le parole di Doveri agli stessi giocatori, nei secondi successivi al fattaccio, hanno evidenziato però come il check in realtà ci sia stato e anche da Lissone abbiano deciso di lasciar correre.

Ultimi secondi convulsi quando su corner Carlos Augusto insacca l'1-1 ma solo dopo il fischio dell'arbitro che aveva rilevato dei contatti irregolari in area. "Ho fischiato un'ora prima…", si difende Doveri davanti ai giocatori dell'Inter, con Dumfries che incredulo si copre il volto con le mani, sbirciando però il fischietto guardando tra le dita. Una scena a film, mentre l'arbitro prosegue la sua arringa: "Ho fischiato molto prima!", redarguendo Carlos Augusto che protesta con un inequivocabile "Sì… ma tu non puoi spingere", per poi zittire pure Dimarco ("No… è così").