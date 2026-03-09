Milan-Inter, il pazzesco gesto di Theo Hernandez: a fine partita...

Il Milan si prende il derby e lo fa con una vittoria di misura che riapre il campionato. Nella sfida di domenica sera contro l’Inter, la squadra allenata da Massimiliano Allegri ha conquistato il successo per 1-0 grazie a una rete di Pervis Estupiñán, uomo-partita grazie al gol che vale tre punti.
Si è rivelato decisivo proprio l’esterno arrivato durante l’ultima sessione estiva di mercato, il giocatore scelto per raccogliere la scomoda eredità di Theo Hernandez: Estupinian ha lasciato il segno nella stracittadina. E proprio Theo Hernandez ha voluto partecipare a modo suo ai festeggiamenti per il successo dei ragazzi di Allegri. L’ex terzino del Milan, oggi lontano da Milano, ha mostrato sui social di seguire ancora con attenzione le vicende della sua ex squadra.
Su X, Fikayo Tomori ha pubblicato alcune immagini della partita, celebrando il trionfo nel derby. Tra le reazioni più notate è arrivata proprio quella del terzino francese, che ha rilanciato il post del compagno condividendo l’entusiasmo per il risultato. "Grande Milan! Happy Monday", ha scritto Theo Hernandez. Poche parole, per certi versi sorprendenti considerando le modalità burrascose con cui se ne andò dal Milan. Ma, evidentemente, il legame col rossonero esiste e resiste.