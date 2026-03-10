Il nuovo “GF” punta sulle Grandi Sorelle

Il Grande Fratello Vip è pronto a tornare e mai come in questa edizione di necessaria rinascita avrà i nomi, le storie e il colore rosa di una, anzi, tante... “grandi sorelle”. La porta rossa della casa più spiata d’Italia che si aprirà nuovamente martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5, si sta preparando ad accogliere un cast - annunciato proprio nel fine settimana appena trascorso - che sembra proprio voler mettere l’accento sulla componente femminile. A partire dallo studio dove ci sarà un triumvirato tutto in rosa formato dalla nuova conduttrice Ilary Blasi e dalle due opinioniste: Cesara Buonamici, vicedirettrice del Tg5 e la storica giudice di Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli, nota per il suo stile particolarmente tagliente.



Tre volti di donne conosciute e apprezzate dalla cui interazione dipenderà il livello dello show. Il resto sarà come sempre a carico dei concorrenti, rispetto ai quali la sensazione, scorrendo i nomi, è anche qui, quella di una predominanza di donne forti. La prima a promettere scintille, in tal senso, è Francesca Manzini, imitatrice, speaker radiofonica e anche conduttrice di Striscia la notizia, la battuta pronta proprio non le manca. Nella casa potrebbe diventare uno dei motori dell’intrattenimento. Accanto a lei vedremo poi di nuovo Adriana Volpe, una che il reality lo conosce bene, in quanto fu già concorrente nella movimentata edizione del 2020, quella andata in onda nel pieno dell’emergenza Covid. Poi ritroveremo anche Antonella Elia, personaggio che non ha bisogno di presentazioni: ironia pungente, temperamento acceso e un curriculum che attraversa decenni di tv italiana con un mix di sorrisi ma anche vis polemica. La sorpresa più clamorosa è senza dubbio Alessandra Mussolini. Parlamentare di lungo corso, personaggio televisivo, presenza sempre capace di dividere e catalizzare l’attenzione. Il cast femminile si completa con figure provenienti da altri reality e programmi popolari, come la bonas di Avanti un altro Paola Caruso o la modella Ibiza Altea.



E gli uomini? Ci sono, ma con un peso mediatico diverso. Il nome più forte è probabilmente Raimondo Todaro, ballerino e volto storico dei talent show. Accanto a lui troviamo il mentalista Marco Berry, il comico Dario Cassini, il rapper GionnyScandal e alcuni protagonisti dei reality sentimentali degli ultimi anni. Un gruppo variegato, ma senza il profilo “dominante” che invece caratterizza la squadra femminile.

Un mix volutamente sbilanciato che potrebbe creare equilibri curiosi con donne protagoniste e uomini-comodini a fare da contorno, almeno sulla carta. Sicuramente un assetto rinnovato dopo le polemiche che negli ultimi mesi hanno coinvolto il programma e l’ex conduttore Alfonso Signorini. Non resta, dunque, che attendere due settimane, per capire se la primavera porterà il Gf Vip in rosa a rinascere da una conchiglia come la Venere del Botticelli o tutto si risolverà nell’ennesimo pollaio.