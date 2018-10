Cristiano Ronaldo in grossi guai per le note accuse di stupro che gli rivolge la modella Kathryn Mayorga, una violenza che si sarebbe consumata nel 2009 a Las Vegas e il cui caso era stato chiuso con un accordo tra le parti. E poiché i guai, come detto, sono grossi, il fuoriclasse della Juventus si è rivolto a uno degli avvocati più famosi al mondo: si tratta di David Chesnoff, penalista di Las vegas, che nella sua carriera ha difeso personaggi del calibro di Mike Tyson, Shaquille O’Neal, André Agassi, Leonardo Di Caprio e il cantante Bruno Mars. Inoltre, Chesnoff ha curato gli interessi della famiglia di Michael Jackson. La decisione di CR7 è arrivata circa due settimane dopo la denuncia della Mayorga.