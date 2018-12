"Sono preoccupata per il futuro del calcio". Queste le parole a caldo della sorella di Cristiano Ronaldo, Katia, dopo l'assegnazione del Pallone d'Oro a Luka Modric. Una vittoria, quella del croato, che non sembra essere andata a genio alla famiglia del fenomeno portoghese. Sui social, infatti, i familiari hanno voluto commentare quella che ritengono essere l'ingiustizia subita dal fratello. Se Katia si è esposta in modo più pacifico sulla vicenda - "Migliore giocatore del mondo...per chi capisce di calcio, certo" -, più dura è stata la reazione della sorella maggiore, Elma, che ha usato parole di fuoco nei confronti della giuria: "Questo è il marciume del mondo in cui viviamo tra mafia e figli di p******* del denaro". Ma non solo. Il post continua con parole apocalittiche: "Vedremo la giustizia...il potere di Dio è più grande di questo marciume. Dio tarda ma non sbaglia". Amen.