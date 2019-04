MotoGp, Gp Americhe: vince lo spagnolo Rins, Rossi secondo e pazzesco fino all'ultima curva. Marquez fuori

Fino all'ultima curva. Valentino Rossi dà spettacolo al Gp delle Americhe di MotogGp, terza gara del Motomondiale sul circuito di Austin, ma a trionfare è Alex Rins. Lo spagnolo della Suzuki ha preceduto al traguardo la Yamaha del pilota pesarese e la Ducati dell'australiano Jack Miller (Pramac Racing), quarto Andrea Dovizioso su Ducati ufficiale. Marc Marquez, scattato dalla pole, è caduto e si è ritirato nel corso del nono giro. Per Rins, si tratta del primo successo in MotoGp. In testa dopo il ko di Marquez, Rossi non è riuscito a resistere al ritmo incalzante di Rins ma ha avuto il merito di resistere e rosicchiare decimo su decimo fino all'ultimo, emozionante giro. Nella classifica del Mondiale piloti Dovizioso con 54 punti, seguito da Rossi con 51. Rins balza al terzo posto con 49, davanti al campione del mondo in carica, Marquez, quarto a quota 45.