Come da prassi, dopo l'addio ufficiale di Massimiliano Allegri alla Juventus impazzisce il toto-allenatori. Come in una scena di fantozziana memoria, girano voci incontrollate. Chi sostituirà il livornese a Vinovo?

Innanzitutto, la pista esotica: Pep Guardiola dal Manchester City (lui ha smentito), Jurgen Klopp dal Liverpool (ha già detto di volersi prendere un anno sabbatico quando lascerà i Reds), Mauricio Pochettino dal Tottenham (contratto da 20 milioni di euro, troppi).







Pista low cost "interna", come fu tutto sommato quella di Allegri dopo il traumatico addio di Antonio Conte nel 2014, a stagione quasi iniziata: Giampiero Gasperini dall'Atalanta (cresciuto proprio in bianconero) o Sinisa Mihajlovic dal Bologna (nel 2014 fu sondato per il dopo-Conte).

Suggestioni da ex: Didier Deschamps (campione del mondo in carica con la Francia, ma ex bandiera della Signora da calciatore e allenatore nell'unica stagione in B, 2006/07) e soprattutto Antonio Conte, che potrebbe venir "scippato" a Marotta e all'Inter, a cui da giorni pare vicinissimo.

Infine, c'è la pista CR7, intesa come nomi assai graditi a Cristiano Ronaldo (che avrebbe inciso sull'addio di Allegri): Jardim, tecnico portoghese del Monaco (bravissimo con giovani e plusvalenze, strategia che intriga Nedved). E poi lui, Josè Mourinho. Lo Special One è l'anti-Juve per eccellenza, uomo simbolo dell'interismo, ma al tempo stesso garanzia di pragmatismo e carisma. Certo, innescherebbe una guerra termo-nucleare con l'Inter. E forse, per chi cerca un rilancio prima emotivo che tecnico, potrebbe essere perfetto.