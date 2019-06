Quanto fatto al Milan in 18 mesi da Rino Gattuso pare essere passato inosservato solo al Milan. L' ex tecnico rossonero, arrivato a un punto dalla zona Champions, è a spasso dopo aver rotto coi rossoneri ma le pretendenti per averlo non mancano: la Sampdoria lo valuta con Pioli per il post Giampaolo, che ha già liberato casa a Genova e aspetta la chiamata decisiva di Gazidis in rossonero, ma anche la Fiorentina ci sta facendo un pensierino. Rino intanto mantiene i contatti con l' amico Mirabelli: il dirigente vorrebbe riaverlo al comando della squadra per la quale farà da ds.

La Roma lavora per Mihajlovic (voluto da Totti e Petrachi), e Fonseca (la cui candidatura è sostenuta da Baldini): la soluzione dovrebbe essere trovata entro martedì. Se il Bologna dovesse perdere Sinisa, occhio all' idea Andreazzoli. La Lazio sistema la questione allenatore trovando l' accordo per il rinnovo con Simone Inzaghi: Lotito l' ha convinto a restare mettendo sul piatto il prolungamento sino al 2021 da 2 milioni netti a stagione. Rinnovo anche in casa Parma dove D' Aversa ha firmato fino al 2022.

A Napoli De Laurentiis vuole regalare grandi colpi a Ancelotti che chiede giocatori di caratura internazionale. Jorge Mendes ha offerto James Rodriguez (27) raggiungendo una bozza d' accordo per un quinquennale da 6 milioni più bonus, ma il Bayern Monaco chiede 70 milioni: per finanziare l' operazione serve l' uscita di un big (Insigne?). Parallelamente si tiene d' occhio l' asse Parigi-Madrid per lo sbarco all' Atletico di Cavani (32) che libererebbe Diego Costa (30): gli azzurri sono pronti all' assalto per lo spagnolo. L' Inter parla con la Juve per lo scambio Icardi (25)-Dybala (25), mentre Dzeko (33) è ormai a un passo: ieri il ct della Bosnia ha ammesso che «Edin è arrivato tardi al ritiro perché era a Milano. Spero abbia chiuso coi nerazzurri».

(FIL.M.CA.)